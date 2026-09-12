Подпишись на наш телеграм-канал и загляни в закреп: https://t.me/portiedrogba

Первый тур Лиги чемпионов: Моуринью обыгрывает «Интер», Мусиала возвращается с голом, Рафинья продолжает забивать, а Ферран отвечает хет-триком за ПСЖ. Обсуждаем шорт-лист «Золотого мяча» и аргументы за Харри Кейна. Почеттино требует передать чемпионство «Челси» «Тоттенхэму», Родри извиняется за разговор на скамейке, а Де Поль спрашивает Левандовского, чего тот добился в футболе.

Таймкоды:

00:00 Всем привет!

00:45 Первый тур Лиги чемпионов

13:24 Артета кошмарит своих игроков

14:41 Золотой мяч Харри Кейну!

16:32 Почеттино требует титул для «Тоттенхэма»

18:02 Родри и «Валенсия»: скандал из-за разговора на скамейке

19:03 Левандовский против Де Поля

20:22 Анонсы топ-матчей

«Портье Дрогба» в социальных сетях – ПОДПИШИСЬ!

ВКонтакте: https://vk.com/p_drogba

Telegram-канал: https://t.me/portiedrogba

https://www.youtube.com/@portieshorts – наш запасной ютуб-канал

https://www.donationalerts.com/r/portie_drogba – поддержать работу можно здесь

Смотрите другие наши видео:

Цикл крутого «Интера» Симоне Индзаги [Смерть больших команд]

https://youtu.be/AuDuz8MY9YU

Тони Кроос. Почему ушёл из Баварии? / 10 лет уважения в Мадриде / Расчётливый инвестор

https://youtu.be/QjyFZa7Nr5s

Три великих Динамо Валерия Лобановского. 1975 / 1986 / 1999

https://youtu.be/6OCzbwotTFM

15 лет управления Ливерпулем. Футбольные успехи компании FSG

https://youtu.be/Ta6cNlmUCKY

«Кристал Пэлас». Вечный середняк выходит из тени!

https://youtu.be/gJHPkhrIt0E

О канале:

Футбольные новости и старости, свежие истории, репортажи с матчей, статистика, трансферы, обзоры соцсетей, подборки памятных моментов, разговоры про лучшую игру в мире, ностальгические рубрики и ваши любимые ТОПы.

Подписывайся на самый уютный канал о футболе ПОРТЬЕ ДРОГБА:

https://www.youtube.com/@portiedrogba

#лигачемпионов #рафинья #кейн #золотоймяч