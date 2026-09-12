Первый тур ЛЧ. Шорт-лист ЗМ. Родри предъявили за слова. Почеттино требует титул [Новости недели]
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Первый тур Лиги чемпионов: Моуринью обыгрывает «Интер», Мусиала возвращается с голом, Рафинья продолжает забивать, а Ферран отвечает хет-триком за ПСЖ. Обсуждаем шорт-лист «Золотого мяча» и аргументы за Харри Кейна. Почеттино требует передать чемпионство «Челси» «Тоттенхэму», Родри извиняется за разговор на скамейке, а Де Поль спрашивает Левандовского, чего тот добился в футболе.
Таймкоды:
00:00 Всем привет!
00:45 Первый тур Лиги чемпионов
13:24 Артета кошмарит своих игроков
14:41 Золотой мяч Харри Кейну!
16:32 Почеттино требует титул для «Тоттенхэма»
18:02 Родри и «Валенсия»: скандал из-за разговора на скамейке
19:03 Левандовский против Де Поля
20:22 Анонсы топ-матчей
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