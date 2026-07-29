Спартак дает €25 млн за звезду | ЦСКА купил Жуана и Бориско
Михаил Борзыкин обсудил с Дай Ударить (https://t.me/daiudarit) последнюю трансферную движуху. «Спартак» предложил 25 млн евро за Лопеса из сборной Аргентины. ЦСКА купил Жуана за 15 млн евро и Бориско. «Зенит» хочет Данило.
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