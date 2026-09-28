Реакция Басты на выход СКА в финал Медиалиги

Реакция Басты на выход СКА в финал Медиалиги

Стадион Медиалиги в октябре 2025-го

Стадион Медиалиги в октябре 2025-го

Мощная поддержка «СиндЕката» в победном матче с «Броуками»

Мощная поддержка «СиндЕката» в победном матче с «Броуками»

Игроки Lit Energy качают Мамаева на руках после дебютной игры

Игроки Lit Energy качают Мамаева на руках после дебютной игры

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