В этом ролике мы разберем все комплекты клубов Ла Лиги в новом сезоне. Где дизайнеры реально покопались в истории? Кто выдал лучший релиз? А кто схалтурил? Ла Лига – это не только «Реал» и «Барселона». Некоторые клубы перенесли на футболки виноградники Риоха-Алавесы и мозаику площади в Памплоне, кто-то спрятал в дизайне трезубец Нептуна, а один клуб ради презентации новой формы взломал знаменитый маяк. Одни вернулись к эстетике девяностых, другие через форму признались в любви родному городу, а третьи просто пытаются заново переосмыслить полосы, которым уже больше ста лет. Будет интересно, погнали!

Вы на канале Мяч Lab. Здесь мы говорим о футбольных событиях за пределами поля.

Наш Telegram: https://t.me/myach_lab

ВК: https://vk.com/myach_lab

Наш второй канал: / @myach_lab_stories