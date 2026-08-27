Игроки «Рубина» поддержали детей и подростков – участников «Летнего адаптационного слёта для подростков, живущих с ВИЧ» - ВидеоСпортс
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