ТАКОЙ ФУТБОЛ в эфире!

В четверг начинает действовать правило, по которому теперь и на матч Кубка России в Санкт-Петербурге нужно идти по паспорту болельщика. Тема сложная, но только не для наших экспертов. Анализируем кадровую ситуацию в сборной России перед игрой с Ираном, правильно относимся к поездки «Зенита» в Китай и обсуждаем футзальный «Кристалл», где тоже много всего интересного У нас в гостях главный тренер «оранжевых» Климентий Сидоров, а также наша постоянная пара экспертов Геннадий Орлов и Алексей Игонин.