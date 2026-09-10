Все знают, что всё лето мы искали вингера

Но мало кто знает, как этот процесс выглядел на самом деле…

Кандидатов было много: на кастинг заглянули Мостовой, Мбаппе, Бубнов — он всё ещё в форме — и даже несколько совсем неожиданных персонажей

Любителям абсурдного юмора посвящается. Показываем, как проходил тот самый отбор 🎬

А кто в итоге стал новым вингером «Динамо» — узнаете уже совсем скоро 👀

#ДинамоМосква #футбол

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