Никита Нагорный | Провал на ОИ-2020, кризис блогерства и ненависть к футболистам | Smol Talk
BETBOOM МАГАЗ - здесь ставят на стиль: https://clck.ru/3V6HSq
Самый популярный гимнаст России – в гостях у Smol Talk!
Никита Нагорный давно собирался прийти к Феде. У олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира и молодого вице-президента Федерации гимнастики России накопилось много тезисов по разным темам.
В этом выпуске вы узнаете, почему так сложно завершить профессиональную карьеру, за что Никита не любит большой спорт, какое поражение стало самым болезненным в его карьере, кому нельзя пить пиво на стадионе и как Фёдору лучше развивать свой подкаст.
Скорее включай новый выпуск!
Тайм-коды:
00:00 – Лучший освежающий напиток на лето по версии Никиты
01:49 – Кто такой Никита Нагорный?
04:57 – Проект, который может сделать гимнастику популярной
10:54 – Юридическое устройство гимнастических клубов
13:20 – «Я против спорта высших достижений»: почему не нужно становиться профессиональным спортсменом
19:24 – Почему Никита не выступает в своей же лиге?
22:04 – Бывает ли спорт вне политики?
24:40 – На гимнастике невозможно заработать?
35:55 – Блогер Никита Нагорный
42:00 – Почему Никита бросил блогерство, которое так любил?
47:22 – Пиво на стадионах: плюсы, минусы, подводные камни
53:17 – Футболистов не любят в спортивной среде. Почему?
57:11 – Успешная карьера спортсмена – случайность?
01:01:16 – Когда Никита окончательно изменил отношение к футболистам?
01:02:26 – Большая проблема медиа в футболе
01:08:19 – «На диване лежишь – что, сложно фотки выложить?» – как спортсмену вести соцсети
01:10:18 – «Мы всё время выселяли гимнасток»: ещё одна причина хейтить футболистов
01:12:18 – «Я ненавижу себя за это»: поражение Никиты на ОИ-2020
01:20:53 – Случайная бронза Никиты на Олимпиаде
01:25:01 – «Только от головы зависит мой результат»
01:29:15 – «Состояние вакуума, где жизнь останавливается»: снова о пенальти Феди
01:35:08 – Наивысший результат с наименьшими усилиями – это как?
01:38:07 – Никита – лучший гимнаст XXI века?
01:40:00 – Как Феде вести соцсети? Советы Никиты Нагорного