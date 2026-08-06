BETBOOM МАГАЗ - здесь ставят на стиль: https://clck.ru/3V6HSq

Самый популярный гимнаст России – в гостях у Smol Talk!

Никита Нагорный давно собирался прийти к Феде. У олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира и молодого вице-президента Федерации гимнастики России накопилось много тезисов по разным темам.

В этом выпуске вы узнаете, почему так сложно завершить профессиональную карьеру, за что Никита не любит большой спорт, какое поражение стало самым болезненным в его карьере, кому нельзя пить пиво на стадионе и как Фёдору лучше развивать свой подкаст.

Скорее включай новый выпуск!

Тайм-коды:

00:00 – Лучший освежающий напиток на лето по версии Никиты

01:49 – Кто такой Никита Нагорный?

04:57 – Проект, который может сделать гимнастику популярной

10:54 – Юридическое устройство гимнастических клубов

13:20 – «Я против спорта высших достижений»: почему не нужно становиться профессиональным спортсменом

19:24 – Почему Никита не выступает в своей же лиге?

22:04 – Бывает ли спорт вне политики?

24:40 – На гимнастике невозможно заработать?

35:55 – Блогер Никита Нагорный

42:00 – Почему Никита бросил блогерство, которое так любил?

47:22 – Пиво на стадионах: плюсы, минусы, подводные камни

53:17 – Футболистов не любят в спортивной среде. Почему?

57:11 – Успешная карьера спортсмена – случайность?

01:01:16 – Когда Никита окончательно изменил отношение к футболистам?

01:02:26 – Большая проблема медиа в футболе

01:08:19 – «На диване лежишь – что, сложно фотки выложить?» – как спортсмену вести соцсети

01:10:18 – «Мы всё время выселяли гимнасток»: ещё одна причина хейтить футболистов

01:12:18 – «Я ненавижу себя за это»: поражение Никиты на ОИ-2020

01:20:53 – Случайная бронза Никиты на Олимпиаде

01:25:01 – «Только от головы зависит мой результат»

01:29:15 – «Состояние вакуума, где жизнь останавливается»: снова о пенальти Феди

01:35:08 – Наивысший результат с наименьшими усилиями – это как?

01:38:07 – Никита – лучший гимнаст XXI века?

01:40:00 – Как Феде вести соцсети? Советы Никиты Нагорного