Ламин Ямаль умеет в любой футбол | Барселона - Леванте 4:2
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«Барса» обыграла «Леванте» на выезде благодаря дублю Ламина Ямаль и голам Карима Адейеми и Хави Эспарта.
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00:00 - Начало
00:11 - Дефаем Мартина
03:33 - Булочки и Сухари
05:01 - Флик меняет Ямаля
08:33 - Новый сценарий
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