Матвей Сафонов приехал на финал Медиалиги

Матвей Сафонов приехал на финал Медиалиги

Жена Сафонова зачитала рэп для мужа

Жена Сафонова зачитала рэп для мужа

Сафонов неудачно сыграл в Поймай палку

Сафонов неудачно сыграл в Поймай палку

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