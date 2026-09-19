Кордоба обвинил Вильягру в расизме

Кордоба обвинил Вильягру в расизме

Фанат ударил девушку на матче ЦСКА – «Зенит»

Фанат ударил девушку на матче ЦСКА – «Зенит»

Баринов отказался от фото с игроками «Локомотива»

Баринов отказался от фото с игроками «Локомотива»

Новое видео драки болельщиков «Спартака» и ЦСКА

Новое видео драки болельщиков «Спартака» и ЦСКА

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