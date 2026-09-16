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Родина – Рубин | Пресс-конференция Франка Артиги
Футбол
Родина
Премьер-лига Россия
+3
– о результате матча
– о плане на игру
– о голе Арройо и международной паузе
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