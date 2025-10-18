Руслан Литвинов встретился с юными спартаковцами в клубной Академии! 60 мальчишек из трех разных команд очень ждали игрока «Спартака» в гости, подготовили для встречи с ним вопросы и подарки

Для ребят приезд Руслана стал большим счастьем, ведь он для них — ориентир! Наш игрок выпустился из Академии имени Черенкова и сыграл за «Спартак» уже почти 150 матчей

Руслан ответил на все вопросы, раздал подарки, которые привез с собой, оставил автографы и сделал со всеми фото. Это был замечательный день