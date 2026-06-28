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Алькарас впервые после травмы запястья начал бить по мячу правой рукой
Теннис
Медиа
Источник: соцсети Алькараса
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