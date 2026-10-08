ТОП 10 Игроков в заложниках у клубов
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Хулиан Альварес хотел уйти из «Атлетико» в «Барселону», но мадридцы пошли на принцип: клуб отказался отпускать аргентинца и заявил, что не примет за него ни 150, ни даже 200 миллионов евро. Вариант с «Арсеналом» не устроил уже самого игрока — и в итоге одна из главных звезд команды оказалась заперта в Мадриде как минимум до зимы.
В новом «ТОП-10» вспоминаем истории Модрича, Суареса, Кейна, Роналду и других игроков, которых клубы удерживали против их воли.
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0:00 — Тизер
1:40 — 10 место
4:42 — 9 место
7:53 — 8 место
9:59 — Клубы в заложниках у игроков
11:47 — 7 место
13:56 — 6 место
16:28 — 5 место
18:56 — 4 место
21:48 — 3 место
24:36 — 2 место
27:19 — 1 место