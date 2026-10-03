BREAKCAST #40 ft Антон Михашенок: ПРОВАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЧЕЛСИ И ВОПРОСЫ К АЛОНСО НА СТАРТЕ СЕЗОНА!
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0:00 - КВЯКБ
1:22 - Привет!
3:30 - Чего не хватило Росеньору в Челси?
12:15 - Лиам быстро вернулся в футбол. Как дела в Париже?
17:30 - Самоустранение Марески - позор? Получится ли в Сити?
30:25 - Алонсо менеджер. Это важно для Хаби и не опасно ли для Челси?
40:15 - Оцениваем летнее ТО Челси и обсуждаем важность опытных игроков
49:01 - Что уже изменил Алонсо? Почему такие поздние замены?
1:08:30 - Немного защищаю Фофана, детально обсуждаем защитников
1:23:05 - Проблема обороны в том числе из-за центра поля? Барко на самом деле хорош? Обсуждаем травму Кайседо
1:37:25 - Потеря Энцо это серьезный удар? И кто бы больше подошел вместо него?
1:46:10 - Мартинес хорош или уже заканчивается? Насколько хорош Пендерс?
2:01:05 - Насколько важна дружба Палмера и Роджерса для игры? 2:11:50 - А что там с Эстевао? У Паеса уже не получится?
2:23:48 - Претензии к Жоао Педро
2:26:26 - Челси попадет в ЛЧ? А участвовать в чемпионской гонке будет?
2:33:55 - Подводим итоги!
Наш паблик о Челси ВК: https://vk.com/breakevens
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Московский фан-клуб Челси: https://t.me/moscow_blues
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