Арсенал - чемпион АПЛ. Но чемпионат надо доиграть. Английская Премьер-Лига прощается с нами ярким последним туром. Таблица АПЛ еще не определила все места. Лига Чемпионов может стать доступна даже для 6 команд. Лига Европы и Лига Конференций ждут своих участников.

Михаил Горячев - комментатор АПЛ - разбирает подробно все матчи и предлагает свою развернутую аналитику на 38 тур.

Только чудо помешает Ливерпулю забраться в ЛЧ, зато их результат может повлиять на другие команды - Брентфорд в том числе. Сандерленд и Челси между собой решат кто отправится в еврокубки, Кристал Пэлас и чемпион Арсенал проведут тренировку перед своими еврокубковыми финалами. Супер мотивированный Брайтон будет дома принимать МЮ. Ждем подарят ли игроки Манчестер Юнайтед рекордную передачу для Бруно Фернандеша. Обладатель Лиги Европы Астон Вилла поедет в гости к Манчестер Сити на прощальный матч Бернарду Силвы и Гвардиолы. Бернли и Вулверхэмптон выяснят кто из них худшая команда лиги. Ноттингем Форрест попробует сдержать ненасытный Борнмут. Фулхэм и Ньюкасл проведут матч без интриги. Тоттенхэм должен набрать хотя бы 1 очко, чтобы остаться в АПЛ. Вест Хэм обязан обыгрывать Лидс и надеяться на Эвертон.