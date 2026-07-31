Подводим итоги сезона 2025/2026 в специальном выпуске C&C GALA

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Канал C&С в Телеграме https://t.me/cappuccinoxcatenaccio

Канал Вадима Лукомского в Телеграме https://t.me/lukomski

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Наша группа ВК: https://vk.com/ccpodcasts

По всем вопросам сотрудничества пишите Маше: gonchukova.m@yandex.ru

Таймкоды:

00:00 C&C GALA. Мы начинаем!

05:13 Открытие года. Что круче командный перфоманс Балтики или индивидуальный Диоманде?

10:00 НЕК - любимая команда Михашенка и возможно ваша

14:27 Доктор презентует Луку Вушковича

16:53 Отчет по Жерару Мартину от Алексея Никитина

19:40 Исмаиль Коне - настоящее открытие которому сломали ногу на ЧМ

22:50 Балтика. Удивлены видеть её в номинантах? Мы – нет

30:15 Ник О’Райли - загадочный игрок

35:46 Дно года. Ни слова о Роналду (наверно)

43:35 Тудор. Ужасный сезон для хорвата

45:10 Дуран и столетие Зенита

48:05 Тен Хааг. После Аякса - ничего

51:35 Ливерпуль. Сказал бы кто год назад, что они будут в этой номинации…

54:00 Челси. Тут все логично

56:45 Сборная Италии. Хаос и отсутствие каких-либо перспектив

58:50 Всё-таки вспомнили про португальского вождя

01:02:13 Прорыв года. Сафонов VS Маккени и другие батлы

01:04:45 Сразу начинаем спорить по поводу Матвея

01:09:10 Пациент про свою кандидатура - Эрлинга Холанда

01:12:55 Доктор про Эллиота Андерсена

01:15:44 УГ года. Хетафе или Арсенал? Вы за кого?

01:23:50 Работа Аллегри в Милане - это нарушение закона

01:28:18 Хетафе - клубный Парагвай

01:36:20 В итоге Арсенал УГ года?!

01:39:50 10.000 метров над уровнем результата. Барселона рубится с Вероной. Да, ребят, с Вероной

01:42:30 Мбаппе - чемпион, но у него не чемпионские команды

01:49:22 Верона - неожиданный претендент на победу

01:50:36 Барселона. Разбор Лукомского

01:52:55 Сельта. Михашенок одобряет

01:54:53 «Дерзкие ставки». Вспоминаем как дерзили в этом сезоне и две живые до сих пор мега ставки

01:59:05 Квир года. Флорентино Перес против Константина Генича

02:09:50 Маринакис - самый опасный Квир на нашей планете

02:17:40 Арне Слот тоже среди претендентов. Причину объясняет Доктор

02:20:12 Гонсало Фейо - разбойник, нытик, тренер

02:24:32 Просто хороший мужик. У Левона свой кандидат. Отдельный

02:26:50 Томас Эванс - заслужил быть среди номинантов. Ему можно даже свою жену оставить

02:29:10 Пациент предлагает забыть всех и отдать премию Пепу

02:31:20 Скалони - наш новый фаворит на премию ПХМ

02:34:24 Доктор предлагает Киву

02:36:35 Игрок года. Давайте уже решим кому отдаем ЗМ. Кейн заслужил?

02:41:28 Лионель Месси и его волшебные свойства

02:49:48 Тренер года. Вместе с нами лучшего алленаторе определяет Никита Хайкин. На связи из Норвегии

02:54:10 Хайкин подробнее о Кнутсене

03:05:23 Немного про героизм Патрика Берга

03:07:20 Хайкин про лучших вратарей на ЧМ

03:12:02 Хайкин голосует не за Кнутсена

03:18:02 Компани проделал великолепную работу

03:23:32 Михашенок голосует за Де Ла Фуэнте, а нет…

03:27:00 Команда года. Буде-Глимт, сборная Испании и остальные бесты

03:35:00 Никитин голосует за Баварию

03:38:35 Пациент за жизнь - за Буде

03:39:56 Подводим итоги. Список победителей

03:41:35 Прощаемся