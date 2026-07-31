GALA 25/26: «Арсенал» и «Милан» бьются за «УГ года», а «Команда года» — ни ПСЖ и ни Испания
Подводим итоги сезона 2025/2026 в специальном выпуске C&C GALA
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Таймкоды:
00:00 C&C GALA. Мы начинаем!
05:13 Открытие года. Что круче командный перфоманс Балтики или индивидуальный Диоманде?
10:00 НЕК - любимая команда Михашенка и возможно ваша
14:27 Доктор презентует Луку Вушковича
16:53 Отчет по Жерару Мартину от Алексея Никитина
19:40 Исмаиль Коне - настоящее открытие которому сломали ногу на ЧМ
22:50 Балтика. Удивлены видеть её в номинантах? Мы – нет
30:15 Ник О’Райли - загадочный игрок
35:46 Дно года. Ни слова о Роналду (наверно)
43:35 Тудор. Ужасный сезон для хорвата
45:10 Дуран и столетие Зенита
48:05 Тен Хааг. После Аякса - ничего
51:35 Ливерпуль. Сказал бы кто год назад, что они будут в этой номинации…
54:00 Челси. Тут все логично
56:45 Сборная Италии. Хаос и отсутствие каких-либо перспектив
58:50 Всё-таки вспомнили про португальского вождя
01:02:13 Прорыв года. Сафонов VS Маккени и другие батлы
01:04:45 Сразу начинаем спорить по поводу Матвея
01:09:10 Пациент про свою кандидатура - Эрлинга Холанда
01:12:55 Доктор про Эллиота Андерсена
01:15:44 УГ года. Хетафе или Арсенал? Вы за кого?
01:23:50 Работа Аллегри в Милане - это нарушение закона
01:28:18 Хетафе - клубный Парагвай
01:36:20 В итоге Арсенал УГ года?!
01:39:50 10.000 метров над уровнем результата. Барселона рубится с Вероной. Да, ребят, с Вероной
01:42:30 Мбаппе - чемпион, но у него не чемпионские команды
01:49:22 Верона - неожиданный претендент на победу
01:50:36 Барселона. Разбор Лукомского
01:52:55 Сельта. Михашенок одобряет
01:54:53 «Дерзкие ставки». Вспоминаем как дерзили в этом сезоне и две живые до сих пор мега ставки
01:59:05 Квир года. Флорентино Перес против Константина Генича
02:09:50 Маринакис - самый опасный Квир на нашей планете
02:17:40 Арне Слот тоже среди претендентов. Причину объясняет Доктор
02:20:12 Гонсало Фейо - разбойник, нытик, тренер
02:24:32 Просто хороший мужик. У Левона свой кандидат. Отдельный
02:26:50 Томас Эванс - заслужил быть среди номинантов. Ему можно даже свою жену оставить
02:29:10 Пациент предлагает забыть всех и отдать премию Пепу
02:31:20 Скалони - наш новый фаворит на премию ПХМ
02:34:24 Доктор предлагает Киву
02:36:35 Игрок года. Давайте уже решим кому отдаем ЗМ. Кейн заслужил?
02:41:28 Лионель Месси и его волшебные свойства
02:49:48 Тренер года. Вместе с нами лучшего алленаторе определяет Никита Хайкин. На связи из Норвегии
02:54:10 Хайкин подробнее о Кнутсене
03:05:23 Немного про героизм Патрика Берга
03:07:20 Хайкин про лучших вратарей на ЧМ
03:12:02 Хайкин голосует не за Кнутсена
03:18:02 Компани проделал великолепную работу
03:23:32 Михашенок голосует за Де Ла Фуэнте, а нет…
03:27:00 Команда года. Буде-Глимт, сборная Испании и остальные бесты
03:35:00 Никитин голосует за Баварию
03:38:35 Пациент за жизнь - за Буде
03:39:56 Подводим итоги. Список победителей
03:41:35 Прощаемся