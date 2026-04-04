До развязки сезона в Англии осталось всего 7 туров. Если в чемпионской гонке и битве за выживание все примерно понятно, но в борьбе за попадание в еврокубки интрига жива как никогда. Сразу 13 клубов претендуют на то, чтобы представлять свою страну на европейской арене, а значит принципиальных противостояний в ближайшие туры АПЛ явно прибавится!

Какие клубы остаются фаворитами в гонке за Лигу чемпионов? В каком еврокубке будет выступать саморазрушающийся «Челси» Лиама Росеньора? Смогут ли Игор Тьяго и Майкл Кайоде вывести «Брентфорд» в Лигу Европы? Кто окажется выше — «Борнмут» или «Фулхэм»? Стоит ли «Ньюкаслу» расставаться с Эдди Хау?

Ответы на эти и многие другие вопросы Алексей Ярошевский подготовил для вас в новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!

