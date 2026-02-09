Что произошло в итальянском футболе за последний месяц? Федерико Димарко идет за Золотым мячом. «Милан» удерживает интригу в чемпионской гонке. Мы видим самый красивый «Ювентус» в XXI веке? «Наполи» находит новых героев: откуда взялся Антонио Вергара? Гасперини снова недоволен!

В гости жду Стаса Минина. Будем рады любым вашим вопросам в чате трансляции!

Подключайтесь в лайве или смотрите в записи с таймкодами!