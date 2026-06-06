#СалаватЮлаев #Василевский #КХЛ

Большой разбор одной из самых обсуждаемых историй этого межсезонья — ухода Алексея Василевского из «Салавата Юлаева».

После эмоционального поста самого Василевского и его большого интервью многие восприняли эту историю как расставание родного клуба со своим воспитанником. Но действительно ли всё было именно так?

Отдельное спасибо моим друзьям из FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем». Для меня это партнерство очень ценно, потому что такие выпуски требуют времени, погружения и возможности спокойно делать большой хоккейный контент.

В этом видео разбираем версию Алексея Василевского, публикации Артура Хайруллина и телеграм-канала «Уфа-Хоккей», вспоминаем слова Рината Баширова и пытаемся понять, почему в итоге родной клуб и свой игрок не смогли договориться о новом контракте.

Это не выпуск-обвинение и не выпуск-оправдание. Скорее попытка спокойно разобраться в ситуации, где каждая из сторон жила в своей логике, а итог оказался болезненным для всех.