Выпуск 17. До марафона месяц. Тренировки по два часа каждый день. Семья, работа, перелёты. Как вообще это всё совмещать? Юрий ответил коротко: никак. А потом объяснил, почему это не так страшно. Тайм-менеджмент — это не про то, как всё успеть. Это про то, как выкинуть лишнее.

Бег до работы или после? Можно ли украсть час сна ради тренировки? Что делать, если семья против? Что выкинуть из тренировки, когда между совещаниями осталось 40 минут? Разобрали всё — включая вопрос зрителя, который делит тренировки на три сессии в день и всё равно не успевает. В этом выпуске расскажем, почему «у меня нет времени на бег» — это не правда, а позиция.

P.S. Контрольная тренировка на носу - можно начинать делать ставки в комментариях, за сколько Михаил пробежит 30 км.