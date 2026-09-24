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Поговорили с Константином Окуловым о непростом старте сезона и его собственной результативности.

Почему пока не получается набирать привычное количество очков, давит ли капитанская нашивка, как не начать менять всё подряд во время неудачной серии и насколько на команде сказывается большое количество травм.

Отдельно Константин рассказал, почему «Авангарду» не хватает Дамира Шарипзянова, и ответил на вопрос о Николае Голдобине, который убежал вперёд в бомбардирской гонке.

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