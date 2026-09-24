«НАДО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ». Окулов — о сложном старте, капитанстве и своей результативности
Telegram «Роман с Хоккеем» — https://t.me/hockeywithroman
Поговорили с Константином Окуловым о непростом старте сезона и его собственной результативности.
Почему пока не получается набирать привычное количество очков, давит ли капитанская нашивка, как не начать менять всё подряд во время неудачной серии и насколько на команде сказывается большое количество травм.
Отдельно Константин рассказал, почему «Авангарду» не хватает Дамира Шарипзянова, и ответил на вопрос о Николае Голдобине, который убежал вперёд в бомбардирской гонке.
Спасибо Фонбет за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» и возможность показывать вам наш хоккей изнутри ❤️
Другие площадки проекта «Роман с Хоккеем»:
Telegram — https://t.me/hockeywithroman
YouTube — https://www.youtube.com/@romanwithhockey
VK — https://vk.com/romanwithhockey
Дзен — https://dzen.ru/id/6228d4099261083cf3b6ad29
MAX — https://max.ru/romanwithhockey
Личный аккаунт в запрещенной соц.сети — @roma_hockey
Хоккейный аккаунт в запрещенной соц.сети — @roman_s_hockey
YouTube «Роман с Хоккеем 2.0» — https://youtu.be/pCuBcQ4nFhM?si=v1cN2bzLLCKz9KhY
Telegram CS2 — https://t.me/cs2andhockey
Константин Окулов | Окулов Авангард | Константин Окулов интервью | Авангард Омск | Окулов капитан | Дамир Шарипзянов | Николай Голдобин | Авангард травмы | Авангард старт сезона | Фонбет КХЛ 2026/27 | Роман с Хоккеем
#ФонбетКХЛ #Авангард #Окулов #Хоккей #РомансХоккеем