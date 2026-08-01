Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в интервью «Роман с Хоккеем» объяснил, почему решил продолжить карьеру, рассказал о разговоре с руководством клуба, оценил переход Вадима Шипачева, высказался о Евгении Кузнецове, а также поделился мнением о предсезонных турнирах. Интервью записано во время благотворительного гала-матча Богдана Киселевича в Череповце.

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