САТПАЕВ, УОЛШ И ПЕДРО СИЯЮТ ПРИ АЛОНСО! Челси - Вестерн Сидней Уондерерс (6:4). Обзор матча. - ВидеоСпортс
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