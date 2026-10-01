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Всем большой хоккейный привет! Это шоу «ЗДЕСЬ КХЛ», в котором мы обсуждаем Континентальную хоккейную лигу. В новом выпуске мы подводим итоги первого месяца КХЛ

Начинаем с главных открытий сентября, каждый ведущий называет клуб, игрока или тренера, который превзошёл его ожидания

Не проходим мимо и разочарований, причём ведущие исходят не только из статистических показателей, а и из своих ожиданий от команды, тренера, игроков. Обсуждают причины неудачных серий и предполагают, как дальше будут развиваться события

В конце программы наши ведущие собирают символическую сборную по итогам месяца, отбирая лучших игроков. Упс, тут были самые горячие споры, а самое главное – помогите выбрать лучшего центрального нападающего сентября? Ждём ваши варианты в комментариях!

Таймкоды:

00:00 – О чём выпуск?

00:45 – Лучшие команды месяца

15:03 – Разочарование месяца

15:44 – Капитанская нашивка сыграла в минус Окулову

18:16 – Кому следовало дать литеру «С» в «Авангарде»?

24:33 – Пока «Сибирь» не производит впечатление команды, которая должна крепко быть в восьмёрке

32:45 – Окулов вернётся на свой уровень

41:56 – Минское «Динамо» просело по качеству

44:13 – Символическая сборная сентября

52:25 – Я с большим уважением к игрокам, которые, получив большой контракт, уносят его

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