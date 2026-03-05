29 тур АПЛ подошел к концу и Михаил Горячев подготовил для вас развернутый обзор тура. Ливерпуль сенсационно проигрывает Вулверхэмптону. Арсенал без изысков, но победил в гостях Брайтон. Манчестер Юнайтед приехал в Ньюкасл и МЮ проиграл свой первый матч при Каррике. Астон Вилла ничего не смогла сделать дома против Челси - важная победа для Росеньора и супер хет-трик Жоао Педро. Манчестер Сити удивительным образом отдает очки Ноттингем Форест. Вест Хэм в важнейшем матче обыгрывает Фулхэм. Сюжет снова закручивает по новой, таблица АПЛ запускает свежие интриги в борьбе за Лигу Чемпионов.

Английская Премьер-лига в формате аналитике и обзор матчей на канале FootballMike после очередного тура.