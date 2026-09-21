Новая форма сборной России по футболу
РФС и JOGEL представляют новую форму сборной России.
В основе дизайна – первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн игровой футболки. Так знакомое каждому звучание стало частью формы, в которой команда выйдет на поле.
Наша страна, наша команда, наши болельщики, наша новая форма.
#СильныеВместе #CборнаяРоссии
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