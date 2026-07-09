Франция и Марокко первыми выйдут на поле в плей-офф 1/4.

Чемпионат мира по футболу 2026 вступает в решающую стадию.

Кто пройдет в полуфинал ЧМ? Франция еще не успела показать полную силу. Мбаппе, Дембеле и Олисе могут расшатать любую оборону. Марокко в свою очередь доказали, что могут играть с любым соперником.

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