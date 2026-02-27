В марте для Челси начинается сложнейший календарь, когда в АПЛ соперниками будут Арсенал, Астон Вилла, Ньюкасл, далее Лига Чемпионов, Кубок Англии, а после паузы еще и Манчестер Сити и МЮ.

Росеньор выдал отличный старт, но дальше потерял очки дома дважды ведя в счете против Лидса и Бернли.

Английская Премьер-лига в новом сезоне наверняка снова предоставит 5 мест в ЛЧ, но даже в эти 5 попасть очень сложно, ведь совсем рядом Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Таблица АПЛ очень плотная и команды едва ли не каждый тур меняются местами.

