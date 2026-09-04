Деку изменил систему продаж в «Барселону»
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Летнее трансферное окно закрыто, а значит время посмотреть насколько состав «Барселоны» готов к предстоящему сезону.
Контракт на два года и возможность добиться успеха под руководством Флика.
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