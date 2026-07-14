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Круг Хэмилтона и Леклера по новой трассе «Ф-1» в Мадриде
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Льюис Хэмилтон
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Источник — соцсети «Феррари»
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