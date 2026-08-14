АРСЕНАЛ станет ЧЕМПИОНОМ? / ОЧЕРЕДНОЙ трофей САФОНОВА / Что ждет РЕАЛ с МОУРИНЬЮ?
Европейский клубный сезон открыт матч за Суперкубок Европы! ПСЖ с Матвеем Сафоновым переиграл «Астон Виллу» и во второй раз подряд стал обладателем трофея, а главными героями вечера стали Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ.
Топовые чемпионаты возвращаются уже на этой неделе, поэтому в новом выпуске Алексей Ярошевский не только подвел итоги Суперкубка, но и подготовил подробное превью европейского сезона. Сможет ли «Арсенал» взять второе чемпионство подряд? Кто навяжет наибольшее сопротивление Артете – Мареска, Ираола или Алонсо? Сможет ли «Реал» Моуринью обойти «Барселону» Флика в Ла Лиге? В какой клуб стоит перейти Родри? Стоит ли ждать интриги в Бундеслиге и Серии А?
Ответы на все вопросы – в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!
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00:00 Это «Футбольный клуб». Футбол возвращается!
01:15 Суперкубок Европы – товарняк?
04:49 «Вилла» почти вытащила матч без лидеров
08:09 Сможет ли «Арсенал» защитить титул? Мнение Филиппа Кудрявцева
11:36 «Ман Сити» остался без «старичков»
15:01 Араухо сыграет бок о бок с кумиром
17:13 Чего ждать от «Реала» Моуринью? Рассказывает Денис Алхазов
21:28 «Барселоне» нужен Родри?
23:48 «Бавария» — недостижима? Мнение Алексея Дурново
25:46 Главные трансферы Бундеслиги
27:56 Сможет ли кто-то остановить «Интер»? Отвечает Дмитрий Шнякин
32:26 Битва за ЛЧ: «Рома», «Ювентус», «Милан» или «Комо»?
35:05 Сколько продлится «кураж» ПСЖ? Артем Борисов сомневается в доминации парижан