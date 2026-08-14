Европейский клубный сезон открыт матч за Суперкубок Европы! ПСЖ с Матвеем Сафоновым переиграл «Астон Виллу» и во второй раз подряд стал обладателем трофея, а главными героями вечера стали Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ.

Топовые чемпионаты возвращаются уже на этой неделе, поэтому в новом выпуске Алексей Ярошевский не только подвел итоги Суперкубка, но и подготовил подробное превью европейского сезона. Сможет ли «Арсенал» взять второе чемпионство подряд? Кто навяжет наибольшее сопротивление Артете – Мареска, Ираола или Алонсо? Сможет ли «Реал» Моуринью обойти «Барселону» Флика в Ла Лиге? В какой клуб стоит перейти Родри? Стоит ли ждать интриги в Бундеслиге и Серии А?

Ответы на все вопросы – в нашем новом выпуске. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!

Поддержать канал: https://www.donationalerts.com/r/fc_egrisi

Ведущий выпуска:

Алексей Ярошевский

Telegram: https://t.me/Raw_Yaro

Социальные сети:

TG: «Футбольный клуб» — https://t.me/QryaProDucktion

TG: «Симпл Спорт» — https://t.me/simplesportagency

VK: https://vk.com/radioutkin

YouTube: @utkinlive

По вопросам рекламы:

Email: simple@simple-sport.ru

Telegram: @sport_simple

00:00 Это «Футбольный клуб». Футбол возвращается!

01:15 Суперкубок Европы – товарняк?

04:49 «Вилла» почти вытащила матч без лидеров

08:09 Сможет ли «Арсенал» защитить титул? Мнение Филиппа Кудрявцева

11:36 «Ман Сити» остался без «старичков»

15:01 Араухо сыграет бок о бок с кумиром

17:13 Чего ждать от «Реала» Моуринью? Рассказывает Денис Алхазов

21:28 «Барселоне» нужен Родри?

23:48 «Бавария» — недостижима? Мнение Алексея Дурново

25:46 Главные трансферы Бундеслиги

27:56 Сможет ли кто-то остановить «Интер»? Отвечает Дмитрий Шнякин

32:26 Битва за ЛЧ: «Рома», «Ювентус», «Милан» или «Комо»?

35:05 Сколько продлится «кураж» ПСЖ? Артем Борисов сомневается в доминации парижан