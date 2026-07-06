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Чемпионат мира по футболу 2026 в огне! Мировой футбол дарит супер вывеску в плей-офф ЧМ: Португалия - Испания. Роналду против Ямаля! А ночью никак нельзя пропустить как США и Бельгия будут выявлять победителя в своей паре.

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