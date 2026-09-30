👑 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ШОУ «КТО ЗДЕСЬ ЦАРЬ?»

Сергей Игнашевич и Александр Мостовой уже в десятый раз зарубились в битве мнений. А определить победителя и обладателя короны пришел комик Фил Воронин.

За полтора часа наши эксперты и звездный гость обсудят:

🗣 Что должен говорить тренер после поражений (на примере Жозе Моуринью)

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