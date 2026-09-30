Роналду стал проблемой | Испания непобедима | Перспективы Клоппа | Фил Воронин | Кто здесь Царь? #10
👑 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ШОУ «КТО ЗДЕСЬ ЦАРЬ?»
Сергей Игнашевич и Александр Мостовой уже в десятый раз зарубились в битве мнений. А определить победителя и обладателя короны пришел комик Фил Воронин.
За полтора часа наши эксперты и звездный гость обсудят:
🗣 Что должен говорить тренер после поражений (на примере Жозе Моуринью)
💪 Почему Испания Де Ла Фуэнте непобедима
🚫 Не пережестил ли Клопп с запретами в сборной
👋 Кто уберет Роналду из сборной Португалии – новый тренер или сам Криштиану
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