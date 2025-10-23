Главная
Все видео
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
Шанхай Слуцкого
FONBET КХЛ
Как Месси продлил контракт с «Интер Майами»
Футбол
Медиа
Лионель Месси
«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Лионелем Месси до 2028 года
Похожие видео
00:42
Месси с женой сняли на концерте Coldplay – как в том видео про измену!
00:15
Футбольный прайм охранника Месси
00:33
10 звезд будущего от Лео Месси
00:12
Руни в караоке с Эдом Шираном
00:30
У Кейт Скотт порвалось платье в прямом эфире
00:47
«Я жирный». Станковичу подарили Киндер Сюрприз в Дагестане