Подкаст Это Англия обсуждает по три злободневных тезиса от каждого из спикеров: Тимур Журавель, Филипп Кудрявцев, Григорий Телингатер.

Какую революцию затеел в Арсенале Артета. Новый футбол, импровизация, скорость, голы с игры, роли игроков. Арсенал, победа над Челси. Прогресс Коди Гакпо в Ливерпуле, больше движения, новая позиция, идеи Ираолы.

Почему так много голов в ближние углы Райя, Мартинес, Ламменс. Воспоминания о ван дер Саре и Субисаретте. Прогноз на Топ-3 в АПЛ. Почему Челси достоин быть в тройке, проект Алонсо. МЮ в гонке, но почему он хуже. Тоттенхэм, Де Дзерби, перезапуск карьеры Мудрика. Примеры Гарначо и баскетболиста Дёмина. Когда и как посыпется Халл Сити. Что сделает Арбелоа из Фулхэма. Кинг, Бобб, Гарсия, Паласиос. Как МЮ выдал лучший матч сезона против Эвертона. И не победил. Эффект Хавертца в Арсенале. Клубы, сменившие тренеров, - Ноттингем, Пэлэс, Ньюкасл, Фулхэм и Борнмут - как они могут стать сильнее.

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