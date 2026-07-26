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Девушка Сенеси показала подарки от Месси игрокам Аргентины
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Лионель Месси
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Источник: тикток Келси Бауэрс
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