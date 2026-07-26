Ямалю показали его младенческое фото с Месси

Ямалю показали его младенческое фото с Месси

Расслабленный и задумчивый Лео Месси перед полуфиналом ЧМ

Расслабленный и задумчивый Лео Месси перед полуфиналом ЧМ

Сборная Аргентины пожарила барбекю перед полуфиналом ЧМ-2026 против Англии

Сборная Аргентины пожарила барбекю перед полуфиналом ЧМ-2026 против Англии

Месси и сборную Аргентины досмотрели перед матчем с Кабо-Верде

Месси и сборную Аргентины досмотрели перед матчем с Кабо-Верде

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