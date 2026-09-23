BREAKSCAST #38 ft Денис Казанский: ЧЕЛСИ ВСЕ ЕЩЕ В ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ? ЧТО С МАН ЮНАЙТЕД?
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0:00 - КВЯКБ
1:25 - Привет!
2:20 - Вспоминаем концовку прошлого сезона
9:30 - Почему шестилетний контракт дали Росеньору? И про американизацию футбола
18:37 - Неожиданное включение про Комо
22:20 - Истории с чемпионата мира и хайдрейшн брейки
25:15 - Оцениваем ТО Челси
31:29 - О Мартинесе и уверенности вратарей
36:35 - Челси будет в чемпионской гонке?
41:40 - Хвалим Брайтон, но осторожно
43:29 - Что пошло не так у Алонсо в последних турах?
48:01 - Про стандартные положения
53:21 - Кто главный претендент на топ-5?
58:55 - А кто может оказаться в ЛЧ неожиданно?
59:52 - Надо ли увеличить скамейку запасных в АПЛ?
1:02:16 - Что происходит с МЮ?
1:15:05 - Кто разочарует в этом сезоне АПЛ?
1:21:48 - Кто закончит выше - МЮ или Челси?
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