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0:00 - КВЯКБ

1:25 - Привет!

2:20 - Вспоминаем концовку прошлого сезона

9:30 - Почему шестилетний контракт дали Росеньору? И про американизацию футбола

18:37 - Неожиданное включение про Комо

22:20 - Истории с чемпионата мира и хайдрейшн брейки

25:15 - Оцениваем ТО Челси

31:29 - О Мартинесе и уверенности вратарей

36:35 - Челси будет в чемпионской гонке?

41:40 - Хвалим Брайтон, но осторожно

43:29 - Что пошло не так у Алонсо в последних турах?

48:01 - Про стандартные положения

53:21 - Кто главный претендент на топ-5?

58:55 - А кто может оказаться в ЛЧ неожиданно?

59:52 - Надо ли увеличить скамейку запасных в АПЛ?

1:02:16 - Что происходит с МЮ?

1:15:05 - Кто разочарует в этом сезоне АПЛ?

1:21:48 - Кто закончит выше - МЮ или Челси?

Наш паблик о Челси ВК: https://vk.com/breakevens

Инстаграм с рилзами: instagram.com/breakevens_reels

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Московский фан-клуб Челси: https://t.me/moscow_blues

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