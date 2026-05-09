Леонид Тамбиев в «Динамо»: Комтуа на выход, Гусеву позвонит, молодежи даст шанс
Первая большая пресс-конференция Леонида Тамбиева после назначения в московское «Динамо». Очень содержательный разговор почти обо всем, что сейчас волнует болельщиков: как проходили переговоры, на какой срок подписан контракт, каким он видит новое «Динамо», кто войдет в штаб, как будет выстроена работа с молодежью и почему у этой команды, по его мнению, должен быть характерный, боевой и неуступчивый хоккей.
Отдельно — по составу и по фамилиям, которые сейчас обсуждают чаще всего. Тамбиев подтвердил, что с Максом Комтуа клуб будет расставаться, рассказал о своем взгляде на легионеров, объяснил, почему для него важны профессионализм и лидерство, высказался по Никите Гусеву, Семену Дер-Аргучинцеву, Седрику Пакетту, молодым динамовцам и дал понять, что по многим решениям работа уже идет, но до 31 мая не все можно озвучивать публично.
Плюс — много интересного про философию самого Тамбиева: про его требовательность, про работу с игроками разного статуса, про функциональную подготовку, предсезонку, систему «Динамо» Москва — «Динамо» Санкт-Петербург, взаимодействие со СМИ и даже взгляд на нынешний плей-офф КХЛ. Получился редкий по плотности и откровенности разговор, после которого реально становится понятнее, каким может быть «Динамо» Тамбиева.
Темы:
— Начало и первый вопрос: «Вам не страшно?»
— Как проходило назначение в «Динамо»
— Разговор с Игорем Ларионовым и уход из СКА
— Контракт на 2 года и формирование штаба
— Какого тренера по большинству ищет Тамбиев
— Правда ли, что игроки не хотят ехать к Тамбиеву
— Макс Комтуа: почему будет обмен
— Какими должны быть легионеры в его команде
— Молодежь «Динамо»: Артемьев, Бондарь, Меликов и другие
— Будет ли все по спортивному принципу
— Какие задачи ставят перед Тамбиевым в «Динамо»
— Есть ли внутренний запрос на Кубок Гагарина
— Почему он не касается денег и потолка зарплат
— История с Михаилом Бирюковым и спортивным директором
— Когда реально начнет работать селекция
— Какие легионеры ему нравятся
— Возможное возвращение игроков из АХЛ
— Что по Моторыгину и кто может уйти
— Максим Мамин и вопрос по составу
— Придется ли самому меняться в «Динамо»
— Почему функциональная подготовка — база всего
— Жесткий ли он тренер на самом деле
— Отношение к прессе и работе со СМИ
— Про Романа Ротенберга и Игоря Ларионова
— Никита Гусев: нужен ли он Тамбиеву
— План Б по спортивному директору
— Как будет устроена система Москва — Питер
— Есть ли место Гусеву в новом «Динамо»
— Что с Артемом Михеевым
— Где пройдет предсезонка и как она будет устроена
— Омоложение состава и молодые игроки
— Будет ли «Динамо» закрывать всю легионерскую квоту
— Шутка про Овечкина и большинство
— Тамбиев о серии «Локомотив» — «Авангард» и о плей-офф
— Чемпионат мира, Олимпиада и международный хоккей
— Семен Дер-Аргучинцев и разговор с ним
— Устал ли он от вопроса про перелеты
— Про «жесткость» и требовательность
— Какие тренеры по физподготовке придут в «Динамо»
— Будут ли «баллоны» на предсезонке
— Что с Седриком Пакеттом
— Кто точно не останется в команде
— Финал пресс-конференции
