Первая большая пресс-конференция Леонида Тамбиева после назначения в московское «Динамо». Очень содержательный разговор почти обо всем, что сейчас волнует болельщиков: как проходили переговоры, на какой срок подписан контракт, каким он видит новое «Динамо», кто войдет в штаб, как будет выстроена работа с молодежью и почему у этой команды, по его мнению, должен быть характерный, боевой и неуступчивый хоккей.

Отдельно — по составу и по фамилиям, которые сейчас обсуждают чаще всего. Тамбиев подтвердил, что с Максом Комтуа клуб будет расставаться, рассказал о своем взгляде на легионеров, объяснил, почему для него важны профессионализм и лидерство, высказался по Никите Гусеву, Семену Дер-Аргучинцеву, Седрику Пакетту, молодым динамовцам и дал понять, что по многим решениям работа уже идет, но до 31 мая не все можно озвучивать публично.

Плюс — много интересного про философию самого Тамбиева: про его требовательность, про работу с игроками разного статуса, про функциональную подготовку, предсезонку, систему «Динамо» Москва — «Динамо» Санкт-Петербург, взаимодействие со СМИ и даже взгляд на нынешний плей-офф КХЛ. Получился редкий по плотности и откровенности разговор, после которого реально становится понятнее, каким может быть «Динамо» Тамбиева.

Темы:

— Начало и первый вопрос: «Вам не страшно?»

— Как проходило назначение в «Динамо»

— Разговор с Игорем Ларионовым и уход из СКА

— Контракт на 2 года и формирование штаба

— Какого тренера по большинству ищет Тамбиев

— Правда ли, что игроки не хотят ехать к Тамбиеву

— Макс Комтуа: почему будет обмен

— Какими должны быть легионеры в его команде

— Молодежь «Динамо»: Артемьев, Бондарь, Меликов и другие

— Будет ли все по спортивному принципу

— Какие задачи ставят перед Тамбиевым в «Динамо»

— Есть ли внутренний запрос на Кубок Гагарина

— Почему он не касается денег и потолка зарплат

— История с Михаилом Бирюковым и спортивным директором

— Когда реально начнет работать селекция

— Какие легионеры ему нравятся

— Возможное возвращение игроков из АХЛ

— Что по Моторыгину и кто может уйти

— Максим Мамин и вопрос по составу

— Придется ли самому меняться в «Динамо»

— Почему функциональная подготовка — база всего

— Жесткий ли он тренер на самом деле

— Отношение к прессе и работе со СМИ

— Про Романа Ротенберга и Игоря Ларионова

— Никита Гусев: нужен ли он Тамбиеву

— План Б по спортивному директору

— Как будет устроена система Москва — Питер

— Есть ли место Гусеву в новом «Динамо»

— Что с Артемом Михеевым

— Где пройдет предсезонка и как она будет устроена

— Омоложение состава и молодые игроки

— Будет ли «Динамо» закрывать всю легионерскую квоту

— Шутка про Овечкина и большинство

— Тамбиев о серии «Локомотив» — «Авангард» и о плей-офф

— Чемпионат мира, Олимпиада и международный хоккей

— Семен Дер-Аргучинцев и разговор с ним

— Устал ли он от вопроса про перелеты

— Про «жесткость» и требовательность

— Какие тренеры по физподготовке придут в «Динамо»

— Будут ли «баллоны» на предсезонке

— Что с Седриком Пакеттом

— Кто точно не останется в команде

— Финал пресс-конференции

