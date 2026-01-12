Голосование о героях и антигероях РПЛ в нашем тг: https://t.me/rodnoyfootball

Привет любителям российского футбола! Это новый выпуск шоу Родной футбол, в котором Михаил Моссаковский, Константин Генич и Сергей Егоров обсудили первую половину сезона и отобрали главные позитивные и главные негативных моменты первой части чемпионата России. Кто (или что) стали настоящими героями, а кто антигероями для своих команд? Какие плюсы и минусы для каждого из клубов можно выделить за первую часть сезона?

Фигура Сергея Галицкого и Краснодар : почему он по-прежнему является главным героем команды? И как эмоции мешают быкам?

Почему у Зенита на первом плане известный футбольный комментатор Геннадий Орлов, а не кто-то из игроков? И как Жерсон не сумел оправдать ожиданий?

Как Кисляк ворвался в элиту РПЛ и стал одним из ключевых игроков ЦСКА? И почему Николич так сильно напакостил бывшему клубу?

Как выбрать главного героя Локомотива между Галактионовым и Батраковым? И как железнодорожникам мешает менеджмент клуба?

Талалаев творит историю вместе с Балтикой и одновременно является антигероем клуба — как такое вообще возможно?

Как Спартак будет дальше без своего главного символа – Никиты Симоняна? И как Фрэнсис Кахигао мешает развитию клуба?

