Шелдон Ремпал и Виктор Козлов — о новом «Салавате», Шипачеве, Кузнецове и Кубке Гагарина
Шелдон Ремпал и главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов — перед стартом FONBET Кубка Республики Башкортостан в Уфе.
Большой разговор о том, с какими эмоциями «Салават» подходит к новому сезону, возвращении домашнего предсезонного турнира на «Уфа-Арену», обновлении состава и больших ожиданиях от команды.
С Шелдоном Ремпалом подробно поговорили о его решении остаться в Уфе. Канадский форвард рассказал, почему практически не рассматривал другие варианты продолжения карьеры, насколько важными для него стали город, болельщики и атмосфера внутри команды и почему теперь одна из его главных целей — помочь «Салавату Юлаеву» привезти Кубок Гагарина в Уфу.
Разговор записан в Уфе перед стартом FONBET Кубка Республики Башкортостан.
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Большая благодарность ХК «Салават Юлаев» за помощь в организации съемки.
Спасибо FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» и возможность продолжать делать большой хоккейный контент.
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Шелдон Ремпал и Виктор Козлов рассказали о подготовке «Салавата Юлаева» к новому сезону Фонбет КХЛ, FONBET Кубке Республики Башкортостан, решении Ремпала остаться в Уфе, Вадиме Шипачеве, Евгении Кузнецове, большинстве «Салавата», молодых игроках, предсезонной подготовке и целях команды в борьбе за Кубок Гагарина.
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