Челси, Арсенал и МЮ теряют очки, а Сити и Ливерпуль добиваются нужного результата — обсуждаем 5 тур АПЛ! Михаил Горячев представляет большой обзор тура на канале FootballMike: разбираем главные матчи, события и героев, смотрим, как изменилась таблица АПЛ и какие выводы можно сделать после очередного уикенда.

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Английская Премьер-лига продолжает удивлять уже на старте сезона.

Брайтон выдал один из самых ярких матчей тура и дома разгромил Арсенал. Разбираемся, за счет чего команда Фабиана Хюрцелера настолько убедительно выглядела против одного из претендентов на чемпионство и почему Брайтон особенно хорош без мяча.

На Этихаде Манчестер Сити и Сандерленд устроили настоящий голевой фейерверк — восемь мячей на двоих! Одним из главных героев стал Антуан Семеньо, оформивший 2+1. Обсуждаем атакующую мощь Сити и то, почему при таком количестве забитых команда всё равно дала сопернику отличиться трижды.

Манчестер Юнайтед снова не порадовал своих болельщиков — на этот раз МЮ сыграл вничью с Фулхэмом. Очередной матч, после которого вопросов к команде остается больше, чем ответов. Что не получилось и почему даже в таких играх Манчестер Юнайтед испытывает столько проблем?

Ливерпуль, наоборот, добился результата там, где яркой игры практически не было. Сложная победа над Борнмутом и очередные три очка — возможно, команда наконец научилась выигрывать не только за счет атаки, но и благодаря надежной игре в обороне.

Отдельно поговорим о неожиданной победе Брентфорда над Челси. Три пропущенных мяча, болезненное поражение команды Хаби Алонсо и повод серьезно задуматься о том, что пошло не так.

Также обсудим поражение Тоттенхэма от Астон Виллы и остальные матчи 5 тура. Выберем лучший гол и игрока тура, разберем спорные судейские решения и в конце традиционно соберем символическую сборную тура.

Смотрите лучший футбол в лучшей компании 💜💚

0:00 Вступление

0:18 Великолепный Брайтон

3:27 Голевой фейерверк на Этихаде

5:57 Грусть-печаль от МЮ

8:56 Ливерпуль научился обороняться

11:10 Манзамби сразу зажигает

12:54 Челси, ну ты чего?

15:47 Уитни Хьюстон и Тьерно Барри

16:42 Что поможет Тоттенхэму?

17:11 Брайтон без мяча еще круче

18:29 Почему это не засчитывают?!

19:15 Лучший гол тура

19:47 Игрок тура

20:10 Где смотреть АПЛ?

20:34 Символическая сборная тура

22:29 Где смотреть АПЛ?

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