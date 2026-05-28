В прошлом году Дмитрий Гузеев покорил пять перевалов Гималаев в самом высокогорном ультрамарафоне мира Ultra Trail Everest Marathon. Что мотивирует человека бежать 15 часов по каменистым тропам, где воздух разряжен, а ледяной ветер и снег сменяет палящее солнце? Об этом Дмитрий рассказывает в подкасте G-Drive – топливного бренда сети АЗС «Газпромнефть»: https://gpnbonus.ru/fuel/drive

G-Drive – бренд со спортивным характером. Ему близки те, кто стремится быть первым и мотивирует окружающих. Поэтому уже много лет G-Drive поддерживает российский спорт: соревнования, команды и атлетов.

Еще больше историй о мотивации от Алексея Смертина, Дмитрия Сычева, Евгении Канаевой и других сильнейших спортсменов вы можете найти в совместном проекте Спортса” и G-Drive «Двигатель твоей мотивации». В нем выделены основные принципы, которые помогают добиться успеха не только в спорте, но и в жизни – вы узнаете, как черпать силы в себе, извне, из похвалы и из критики: https://www.sports.ru/special/motivation-guide/