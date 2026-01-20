Кэррик бьет Гвардиолу, Ливерпуль буксует, а Артета выбирает между кроликом и уткой | Итоги тура #22
🏁 Двадцать второй тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артем Таран, Кирилл Михайлов и Виталий Мягкий во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.
🔹 Манчестер Юнайтед убрал Манчестер Сити в дерби благодаря топовому матч-менеджменту Майкла Кэррика. Радуемся за него, за Сэра Алекса, и даже за Кобби Майну!
🔹 В субботу утром футболисты Челси проснулись, собрали конструктор Лего, а вечером выиграли Брентфорд Кита Эндрюса. Фокусы Росеньора дают плоды?
🔹 Арсенал сыграл две нулевые ничьи подряд впервые с сезона 2012/13, и может хотел бы подпустить к себе преследователей, да желающих не нашлось.
🔹 Ливерпуль не может победить уже четыре матча подряд, а фанаты красных обсуждают чемоданы: вернувшегося с Кубка Африки Мохамеда Салаха, отдыхающего от Реала Хаби Алонсо, ну и багаж Юргена Клоппа, куда же без него.
🔹 А Оливер Гласнер и Томас Франк до сих пор тренеры своих команд!
✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.
