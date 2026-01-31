Кирилл принёс свои полочки, а Саня, Васант и Гриша помогли ему их прибить, подведя итоги общего этапа ЛЧ. Да, вы правильно поняли - это новый подкаст в вашем любимом классическом составе. Включайте и наслаждайтесь!

TG Саши: https://t.me/zhuravlev_ceo

TG Кирилла: https://t.me/cholo_football

TG Гриши: https://t.me/telingaterEPL

TG Васанта: https://t.me/Vasantino

TG МЯЧа: https://t.me/myachPRO

TG-игры от МЯЧа: https://t.me/myach_games_bot

Наша фирменная одежда МЯЧ Brand: https://brand.myach.pro/

Больше контента в наших соц. сетях:

МЯЧ Show: / @myachshorts

МЯЧ Contento: / @myach_contento

МЯЧ RU: / @myach_ru

Twitch: / myachpro

Telegram: https://t.me/myachPRO

Telegram про российский футбол: https://t.me/myachrus

Личный Telegram Саши: https://t.me/zhuravlev_ceo

Сайт: https://myach.pro/

ВК: https://vk.com/myachpro

TikTok: https://vm.tiktok.com/J1yYAyh/

Rutube: https://rutube.ru/channel/23855868/

Sports: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/m...

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/myach

Монтаж: https://vk.com/venastudio

#мячproduction #лигачемпионов #мячподкаст