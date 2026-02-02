В АПЛ закончился невероятно яркий 24 тур и самое время подвести его итоги. Таблица АПЛ становится более тесной и запутанной. Комментатор АПЛ Михаил Горячев уже подготовил для вас обзор тура с самыми крутыми моментами.

Английская Премьер лига подарила очень результативный уикенд. Таблица АПЛ стала еще плотнее и интереснее. Этот чемпионат будет захватывающим до последнего тура. Челси после провального первого тайма сломал Вест Хэм после перерыва. Ливерпуль в очередной раз обыграл дома Ньюкасл, хотя начиналось все сложно. Манчестер Юнайтед и Каррик продолжает играть по бразильской системе. На этот раз пострадал Фулхэм 3:2. Арсенал не заметил Лидс, загрузив 4 мяча.

Манчестер Сити снова споткнулся о Тоттенхэм: Гвардиола не может преодолеть свой криптонит. Астон Вилла упускает шанс и Брентфорд увозит 3 очка с Вилла Парк. Брайтон и Эвертон сыграли как и ожидалось. Борнмут обыгрыет в гостях Вулверхэмптон благодаря выступлению Петровича. А Ноттингем Форрест скатал свою ничью против Кристал Пэлас.