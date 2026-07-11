Холанд неудержим | Анчелотти в Реале | Мостовой в Амкале | Герман Эль Классико | Кто здесь Царь? #5
👑 Игнашевич и Мостовой косплеят гол Холанда бразильцам!
Пятый выпуск шоу «Кто здесь царь?» порадует по-настоящему медиафутбольным гостем, ведь к Игнашевичу и Мостовому пришел Герман Попков. Эль Классико раздаст перстни и выберет победителя свежего выпуска.
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