👑 Игнашевич и Мостовой косплеят гол Холанда бразильцам!

Пятый выпуск шоу «Кто здесь царь?» порадует по-настоящему медиафутбольным гостем, ведь к Игнашевичу и Мостовому пришел Герман Попков. Эль Классико раздаст перстни и выберет победителя свежего выпуска.

Наши эксперты обсудили:

• Можно ли назвать футболом то, во что играли парагвайцы?

• Кто настоящий герой матча Мексика - Англия?

• Как сдержать Холанда?

• Кто станет диктатором главным тренером «Реала» после Моуринью?

• И, конечно, предсказали полуфиналистов ЧМ.