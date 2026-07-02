Михаил Борзыкин обсудил с Дай Ударить (https://t.me/daiudarit) последние трансферные новости РПЛ. «Спартак» нашел вратаря и, возможно, нападающего. Батраков перейдет в «Зенит»? Что происходит в «Локомотиве»?

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