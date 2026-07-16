Атланта в рекламных буклетах - это великолепный стадион, огни и счастливые болельщики. Это место, где Аргентина оформила очередной камбэк и вышла в финал Чемпионата мира по футболу. Но на самом деле Атланта - это MS-13 на севере, крэк-притоны на западе и полиция, которая сама попадает в скандалы чаще, чем ловит бандитов.

Рассказываем, что скрывается за глянцевой картинкой мундиаля. С именами, датами и районами, которые лучше обходить стороной.

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